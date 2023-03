¡Tremenda pelea! Pareja juega ‘si te picas, pierdes’ y terminan a los golpes: “Ahí no es, amigo”

Participar de retos callejeros puede acabar mal, y más si lo haces con tu pareja. Dos jóvenes enamorados decidieron ser parte de la dinámica ‘si te picas, pierdes’. En ese espacio, se lanzaron indirectas que, lamentablemente, acabaron en una pelea. La escena se hizo viral en redes.

¡Todo acabó fatal!

Reina del paraíso (@brithanyzambrano577), una usuaria de TikTok, mostró cómo una pareja de novios jugó el polémico juego ‘si te ries, pierdes’ por 100 soles. Los jóvenes empezaron con rondas suaves, hasta que el doble sentido y las indirectas comenzaron a salir a flote.

Después de algunas fuertes revelaciones, el muchacho soltó una confesión que desató la ira de su novia: "¿Qué se siente saber que yo hago más cardio con tu tía que contigo?". La joven se ‘picó’ y comenzó a gritarle y pegarle a su enamorado, haciendo un escándalo en plena calle.

La muchacha. luego propinarle arañazos a su novio, se retiró muy ofuscada por el momento. Por su parte, el joven mencionaba: “Esta loca, no se suponía que era un juego. Yo no le voy a hablar, si quiere arreglar las cosas que ella me hable”.

¡Pelea viral!

El video, el cual tiene una duración de más de 3 minutos, se hizo viral de manera inmediata en la plataforma de TikTok. Hasta el momento, el clip cuenta con más de 850 mil reproducciones. Asimismo, tiene más de 340 comentarios y más de 21 mil me gustas.

“Ahí no es amigo, esa mujer no es para usted”, “Pero la chica dijo lo de las venas y el chico ni se picó. Ella no aguanta el doble de cardio”, “Maravillosa jugada”, “Pero si es un juego, el que se pica pierde, no tiene que molestarse”, “Amiga, ahí no es”, “Eso no se dice, corre de ahí ‘soldado’”, “Bien claro dijo es un juego y el que se pica pierde”, “Ese chico me representa”, son algunos de los comentarios del video.