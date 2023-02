Turista español se sorprende al encontrar menú peruano a tan solo 3 euros:“En este país todo es rico”

¡Qué ofertón! La comida peruana sigue sorprendiendo a los paladares más exigentes. Tal como sucedió con un extranjero, quien quedó sorprendido al conocer los costos de un menú en el centro de Lima.

Y es que por tan sólo unos cuantos euros, el joven ibérico disfrutó de un delicioso platillo peruano.

Sorprendido por el precio

Una cuenta de TikTok (@salva_naty) subió un clip donde un español quedó completamente asombrado. El turista pudo comprar un menú por el equivalente a 3 euros en el centro de Lima.

De acuerdo a las imágenes, el muchacho ordenó el plato ‘Patita al maní’ sin saber de qué se trataba realmente. “Luego le diré que es pezuña de cerdo jajaja”, mencionó la autora del clip.

“En España, un sólo plato peruano cuesta de 12 euros a más”, se logra escuchar en el video, el cual muestra la divertida reacción del joven al probar el menú que ordenó. “Probando delicias peruanas”, se lee en la descripción del video.

Sabor al máximo

La controvertida escena fue captada y difundida a través de la plataforma de TikTok, donde alcanzó más de 78 mil visualizaciones. Además, registró más de dos mil ‘me gusta’ y más de 110 comentarios.

“Segunda parte, cuando le dices que es pezuña de vaca jaja”, “¿Cómo hay persona que no les gusta la patita con maní? Es riquísima, a mí me gusta más que la chanfainita”, “Bueno, no es mi plato favorito”, “En este país todo es rico jaja”, “Antes estaba 5 o 6 soles”, fueron algunas de las reacciones más curiosas.