Turista estadounidense se mostró emocionado por subir a un microbus en Lima: "No estoy preocupado"

Parece broma, pero no lo es. En un reciente vídeo viral, un turista estadounidense lució contento luego de subir por primera vez a un microbús en Lima.

Él mostró una enorme sonrisa durante todo el trayecto, mientras algunos lo miraron de forma extraña.

Su primer viaje en bus en Perú

El usuario Dave (@lookitsdavemichel) se encontraba de viaje en Perú y decidió tomar un microbús para llegar a su destino. Mientras que, para muchos peruanos esto es algo común, para el joven turista fue toda una experiencia.

El estadounidense sacó su teléfono celular y comenzó a grabar en pleno trayecto. El joven grabó a casi todos los que se encontraban con él en el vehículo, desde una señora hablando por teléfono, hasta un señor que miró su cámara.

Luego de un emocionante viaje por el transporte público, Dave subió el clip con la siguiente descripción: "Tomando el bus en Lima, Perú. No estoy preocupado".

Los comentarios de los cibernautas

Los internautas expresaron su opinión sobre la travesía del joven, algunos destacando que debe cuidar más su dispositivo. "Ten cuidado con el celular, te lo pueden quitar. Lima no es tan seguro"; "Me quiero encontrar con alguien con esa actitud en el micro"; "Mucha felicidad para esta ciudad tan caótica", "Me contagio su felicidad"; "El único feliz en Lima"; "que lindo bien sonriente, acá en lima siempre andamos preocupados jajaja", son algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación. Actualmente, el video de TikTok tiene 20.8 mil 'me gusta' y 179.2 mil visualizaciones.