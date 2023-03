¡Un papá genial! Padre conmueve las redes sociales al vestirse de Geppetto para acompañar a su hijo en desfile de disfraces

Los padres hacen de todo para ver felices a sus hijos y el protagonista de este video es prueba de ello. Un papá no dudó en vestirse de Geppetto para poder acompañar a su hijo en un desfile. La tierna imagen se hizo viral en las redes sociales por el hermoso gesto del padre.

El padre del año

Areli (@aareel1), un usario de TikTok, publicó un video donde se puede apreciar a un padre disfrazado de Geppetto para acompañar a su hijo que estaba vestido de Pinocho.

Lee también: Niña llamó 'papá' a su padrastro y lo hizo soltar lágrimas

En el clip. se pudo apreciar al padre "mover" a su hijo, simulando ser el dueño de la marioneta, tal y cómo es en la reconocida película infantil. La muchacha subió el clip con la descripción: “Lo más bonito que vi hoy”, generando miles de reacciones en los usuarios de la plataforma china.

Padre e hijo supervirales

El video, el cual fue publicado hace solo un día, fue un ‘boom’ en la plataforma de TikTok en solo un par de horas. Hasta el momento, el clip cuenta con más de 5 millones de visualizaciones, además de tener más de 848 mil me gustas y más de 5 mil comentarios.

Lee también: Niño da discurso en la boda de su madre y se burla de su padrastro comparándolo con Elon Musk

“Tal vez mi papá no fue así conmigo, pero yo seré así con mis hijos”, “Y me di cuenta lo mucho que hubiera y quiero un papá presente”, “¿Porque me dieron ganas de llorar?”, “A eso le llamo privilegios, que niño más afortunado”, “Me di cuenta de lo mucho que quería tener un papá “, “El video más bonito que me he encontrado en TikTok”, son algunos de los comentarios del video.

Otro papá genial

En otro video publicado por el usuario (@sexysmujer), se puede apreciar cómo un padre se disfraza de princesa junto a su hija.

El padre de familia usó el atuendo de la princesa Elsa de Frozen, mientras que su hija está vestida de Blanca Nieves. El video, hasta ahora, tiene más de 520 mil reproducciones.