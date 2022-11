Usuaria revela nueva modalidad de estafa en monedas: "Me dieron 10 céntimos envuelto en papel de 2 soles" [VIDEO]

La usuaria @kell.cp descubrió una nueva modalidad de estafa con monedas de baja denominación y advirtió a los usuarios tener más cuidado cuando reciban cambio.

Usuaria descubre estafas con stickers en soles peruanos

A través de su cuenta de Tiktok, Kell mostró como estafadores pegaban stickers de monedas con alto valor (S/.2 y S/.5) para estafar a incautos, la joven incitó a revisar dos veces las monedas antes de recibirlas y evitar ser víctimas de estafa como le había sucedido.

Comentó que los estafadores realizarán este modus operandi principalmente en fiestas, ya que es la época del año donde más se hacen compras en puestos ambulantes.

Lee también: Niño agarra de los pelos a su tía luego que ella intentara embarrarlo con una torta de cumpleaños [VIDEO]

Otros usuarios acompañaron la experiencia y comentaron que habían sido estafados de una forma similar, pero que inclusive los delincuentes habrían utilizado intis para camuflarlos entre los nuevos soles.

"ayer.. pense que yo era la unica a quien estafaron con eso , a mi me llego un inti me estafaron con 5 soles" comentó una usuaria, "a mi me estafaron con 200 pesos colombianos", "a mi me dieron dos pesos mexicanos" contaron otros usuarios.

A pesar de la idignación por parte de los estafados, existieron quienes lo tomaron con humor, recordando las fiestas infantiles y monedas de chocolate falsas: "me hizo recordar a esos chocolates en forma de monedas forrados de papel dorado"

¿Cómo evitar estafas en monedas?

Tal como lo muestra @kell.cp basta revisar bien el cambio antes de aceptarlas, se puede optar por intentar 'pelar' la moneda para saber si se trata de algún sticker, revisar bien su denominación e incluso fijarse en que los símbolos estén bien grabados.

Lee también: Joven se disfraza de Bad Bunny y engaña a cientos de fanáticas en el aeropuerto [VIDEO]

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sólo ha indicado cómo identificar una moneda falsa de cinco soles (S/.5) notando que el escudo cubra casi toda la moneda y exista la leyenda “Banco Central de Reserva del Perú” junto al año de su fabricación.