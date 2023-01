Vendedor deja que niños sin hogar vean la televisión en su tienda y conmueve a los usuarios: “Un gesto hermoso”

Un nuevo video se hizo viral en Twitter. Esta vez, un vendedor de una tienda de electrodomésticos se ganó los aplausos de los usuarios por dejar que uno niños sin hogar vieran dibujos animados en un televisor que estaba en exhibición.

La historia del vendedor y los niños

Un usuario de Twitter (@KaptanHindustan) fue testigo de una escena conmovedora. Bajo la descripción "dejemos que los niños sin hogar vean una rato televisión todas las noches", publicó un video donde un grupo de niños de la calle se encontraba afuera de una tienda de electrodomésticos viendo lo que se emitía en el aparato.

Sin embargo, no es lo único que se aprecia en el clip. En las imágenes, el encargado del establecimiento salió con un control remoto, entró a YouTube y puso dibujos animados para que los menores pudieran disfrutar del día.

La reacción de los usuarios en redes sociales

Este gesto causó diversas reacciones entres los usuarios, quienes felicitaron al vendedor por su buen corazón y dejar que los niños pasaran un momento agradable.

“Un gesto tan hermoso y amable que en realidad no le cuesta nada”, “Dios los bendiga”, “Que hermoso gesto, que Dios bendiga a ese hombre”, “Esto me rompe el corazón”, “Un gesto tan pequeño de su parte, pero probablemente una experiencia profunda para los niños”, “Esa inocencia. Ellos no tienen la culpa de nada”, fueron algunos comentarios al respecto.