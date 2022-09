Vendió su entrada de Dua Lipa para ir a ver a Justin Bieber, pero toda la gira fue cancelada

En ocasiones tenemos que hacer sacrificios para poder ir al concierto de nuestros artistas favoritos. Este fue el caso de una joven en Chile, que decidió no ir al concierto de Dua Lipa y vender el boleto para poder asistir al de Justin Bieber. Lo que no contaba fue que el canadiense cancelaría el resto de su tour.

Joven chilena llora por concierto cancelado

El video fue publicado en la cuenta de TikTok de @valecorteso, en este se puede ver a la joven aguantando el llanto al enterarse de la cancelación del concierto.

“Vendió la entrada de Dua Lipa para ir a ver a Justin Bieber”, escribió la usuaria en la descripción del video que no tardó en hacerse viral y conseguir 4.3 millones de reproducciones.

Muchos usuarios comentaron que entendía su sentir, pues todos los que compraron el boleto están pasando por una situación similar. “Tranquila, yo viaje del norte y aquí estoy jaja”; “Tranquila, mi hermana se está haciendo el viaje desde Argentina en este momento y yo me acabo de enterar que lo cancelaron”; “Auch amiga, un abrazo a la distancia”, escribieron algunos usuarios.

Justin Bieber canceló su gira por Sudamérica

La noticia de la cancelación de las fechas en Sudamérica causó mucha conmoción entre sus fanáticas, pues muchas estaban acampando por varios días para atender al concierto programado el 10 de septiembre en Argentina por la gira ‘Justice’.

Mediante un comunicado, Justin Bieber mencionó que la razón principal era que aún sufría las consecuencias del Síndrome de Ramsay-Hunt que tuvo a inicios de año cuando se le paralizó parte del rostro y no pudo completar su gira en América del Norte.

“Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura. El fin de semana pasado, me presenté en Rock in Rio y le di todo lo que tenía a la gente de Brasil”, indicó el cantante de ‘Peaches’.

“Tras bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento”, agregó.

Finalmente, no olvidó agradecer el apoyo de sus fans: “Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de traer este show y nuestro mensaje de justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! Los amo a todos apasionadamente”.

🪧| Comunicado oficial sobre la suspensión de los conciertos en Latinoamérica por cuestiones de salud de Justin Bieber. #JusticeWorldTour pic.twitter.com/FZnHNiKXTQ — Justice Tour Updates (@TourJBUpdates) September 6, 2022