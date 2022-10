Venezolano da consejos a sus compatriotas que llegan a Perú: "Se ganan la plata con el sudor de su frente"

Por problemas económicos, miles de venezolanos llegan a Perú para comenzar de cero e iniciar una nueva vida. En la actualidad, esta cifra ha disminuido, sin embargo, todavía hay ciudadanos que siguen llegando a Lima.

Venezolano da consejos a sus compatriotas

Esto lo sabe muy bien un señor venezolano que decidió aconsejar a sus compatriotas sobre lo que deben o no deben hacer cuando lleguen al Perú. El hombre usó su cuenta de TikTok para brindar recomendaciones.

La primera situación que explicó que difiere de las costumbres venezolanas es al momento de saludar a las personas. Y es que, en Perú, la gente no devuelve el saludo si es que no te conoce. De esta manera, recomendó no saludar al momento de subir a un transporte público o llegar a un lugar.

Otro tema que abordó fue con respecto a la atención que tienes que tener en una conversación. “Al peruano le gusta hablar solo una vez, a la gran mayoría. Si tú no escuchas a la primera vez, automáticamente, no te lo va a decir de buenas maneras a la otra que tenga que decírtelo”, agregó.

Finalmente, habló sobre cómo es que la gente cuida mucha la plata que se gana y que así nomás no da limosna a alguien, así que lo mejor sería no hacer eso y encontrar otra manera de ganar dinero. "Se ganan la plata con el sudor de su frente", finalizó el venezolano.

El video se hizo popular en TikTok

El video fue subido por el venezolano a su cuenta te TikTok en donde se hizo viral, su publicación fue colgada hace tres días, pero han sido suficientes para hacerse tendencia en la aplicación. Hasta el momento, tiene más de 300 mil visualizaciones y miles de interacciones con los usuarios. Fue tanta su popularidad que el señor tuvo que hacer otro video con una segunda parte de lo hablado.