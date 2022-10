Josi Martínez se compró su propio departamento tras su éxito en TikTok

A raíz de la pandemia, TikTok se convirtió en la plataforma más popular y una de las más descargadas en el mundo. Las personas se unieron a esta nueva aplicación para crear contenido propio, divertidos, de cocina y otras actividades que entretengan al público.

Como es el caso de Josi, quien ganó mucha popularidad en el año 2020 y ahora cuenta con más de 23.4 millones de seguidores en TikTok. Gracias a las ganancias que obtuvo en la plataforma china, el influencer se volvió económicamente independiente.

Josi Martínez se compra su propio departamento

José María Martínez Escobar, mejor conocido como ‘Josi’, compartió con sus seguidores el gran momento que estaba pasando. Y es que, tras el boom de TikTok, consiguió mudarse a Lima desde Chiclayo con su mamá, quien suele aparecer muchas veces en su contenido.

Actualmente, ha logrado comprarse su propio departamento con el dinero que obtuvo gracias a TikTok.

“Un día haces un TikTok y ahora vives en tu propio 'depa' pagado por ti”, escribió el popular Josi en un video en el abre las puertas de su nuevo hogar y muestra un poco del departamento.





Josi Martínez incita a sus seguidores a ser tiktokers

El joven chiclayano demostró que su contenido divertido ahora da frutos. “Hagan TikTok”, aconsejó el influencer. Su video fue muy bien recibido por sus seguidores, quienes lo felicitaron por este nuevo logro.

“Felicidades”, “Fuiste lo mejor del 2020”, “Yo estudié, me gradué y nunca me dieron trabajo. Fui estafado por el sistema, hubiera preferido desarrollar mi creatividad y no estudiar”, “El que puede, puede, yo hice uno y pase vergüenza”, “Aquí los que estamos desde que inició”, fueron algunos comentarios en su publicación.