Venezolano se matricula en clases de festejo y se vuelve la sensación en redes

Perú es cuna de danzas ancestrales. Sin embargo, muchas personas no bailan porque no tienen la capacidad para hacerlo o porque no les interesa en los más mínimo.

Sin embargo, existen extranjeros que se han enamorado tanto de nuestra cultura que deciden conocer y aprender las danzas típicas del país, como es el caso de un joven venezolano que se ha hecho tendencia en TikTok luego de ser captado tomando clases de festejo.

El video se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios por su buena actitud y respeto hacia el baile típico.

Usuarios resaltaron el talento del joven

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 45 mil visualizaciones, más de 3 mil likes y casi 300 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“¡Que lindo bailas!”. “¿Dónde son las clases?”, “Lo haces muy bien, felicitaciones”, “Excelente, bailas muy bonito”, “Wow que tal baile”, “Definitivamente naciste para bailar”, “Me gustaría saber en donde son las clases. Bailas muy lindo”, “Asuuu que bien bailas”, “Creo que nació en el país equivocado”, “Bailas muy bonito, que bueno que te guste nuestra cultura”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.