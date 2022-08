Video: abuela de 99 años conoce a su bisnieto número 100

Muchas historias de abuelos y nietos se vuelven tendencia en Internet. Pero, la de Marguerite Koller ha superado todas las anteriores.

La tierna abuelita de 99 años acaba de conocer, aunque no lo crean, a su bisnieto número 100, todo un récord para una persona de su edad.

Su vida empieza cuando apenas estaba en el colegio. En una entrevista, Koller cuenta que en un principio quiso ser monja, pero el amor de su vida le pidió que no lo hiciera. “De hecho, apliqué cuando estaba en el tercer año de la escuela secundaria, pero él me convenció de que no lo hiciera”, comentó la abuelita.

Pocos años después, justo después de la Segunda Guerra Mundial, la mujer tuvo su primer hijo. Con el tiempo, la familia creció y llegaron a tener 11 hijos, 56 nietos y ahora 100 bisnietos.

Marguerite conoció a su bisnieto número 100

“Quería tener una gran familia. Creo que es difícil ser hija única, es solitario (...) Pensé que quería 12, pero después de que empecé a tenerlos, no estaba segura de querer tantos”, aseguró Marguerite.

Hace poco se conoció que la abuela de 99 conocería a su bisnieto número 100, una cifra que causó mucha sorpresa en la población y se hizo viral en el mundo del internet. La nieta de Marguerite, Christine Balster es la mamá del bisnieto 100 y decidió llamar a su nuevo hijo Koller en homenaje a la bisabuela.

“A mi esposo le gustaba el nombre de Kole, y me pareció muy natural nombrarlo Koller y William como segundo nombre. Y entonces siempre podemos llamarlo Kole si queremos”, finalizó la abuela de 99 años.