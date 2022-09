Si hay algo que rescatar de esta situación es lo fiel que puede llegar a ser una mascota con su dueño. Un joven creyó que, al cometer el delito junto a su perro, nadie sospecharía de lo que estaba haciendo; sin embargo, fue descubierto al interior de una vivienda tratando de sustraer una bicicleta.

El incidente se llevó a cabo en la cuadra 5 de la alameda Juan Pablo Vizcardo y Guzmán en el distrito de Surco. Las alarmas se encendieron luego de que un vigilante de la zona alertara sobre lo que estaba sucediendo a las autoridades.

Lo que más captó la atención de las personas fue la presencia de un perrito en el lugar de los hechos. Asimismo, el animal acompañó en todo momento al acusado e incluso se subió con él a la patrulla que tenía como destino la comisaría del sector para los trámites correspondientes.

¿Qué fue lo que dijo el acusado?

Al ser consultado sobre los motivos que lo llevaron a cometer el delito, Alberto Pérez Cabrera señaló que se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando ingresó a una vivienda para efectuar el robo, pero se le pasó cuando se dio cuenta que iba a ser capturado.

“He estado con un amigo y me dice: ‘Veme en la esquina’. La bicicleta yo no la saqué, me la pasó mi amigo y no sé si era robada. No estoy borracho, estoy un poco ‘picadito’. Ahorita corriendo se me pasó todo. Estoy sano. Me asustan los serenos, pues”, dijo Pérez antes de ser llevado a la sede policial de Surco.

La víctima del robo recuperó su bicicleta y aseguró que pondrá la denuncia respectiva contra el sujeto que intentó ingresar a su vivienda. No obstante, el delincuente aseguró sentirse arrepentido tras sus actos.