La banda estadounidense Guns N' Roses llegó al Perú para dar un concierto en el estadio de San Marcos el pasado sábado 8 de octubre. El popular recinto estuvo abarrotado de miles de fanáticos que llegaron para ver a sus cantantes favoritos después de mucho.

Tal como ocurrió en los recitales de Marc Anthony y Maluma, una emprendedora decidió aprovechar la cantidad de gente asistente al evento para hacer crecer su pequeño emprendimiento.

En el clip, compartido por @lvargas.cp, se puede observar cómo la joven ofrece panes con pollo junto a su menor hija; sin embargo, no le habría ido del todo bien en el negocio. Al no terminar de vender sus productos, la mujer comenzó a repartirlos a los más necesitados.

Las imágenes publicadas fueron acompañadas de la siguiente frase: “Fui a vender pan con pollo a Guns, pero no me fue bien”. No obstante, agregó la decisión que tomó luego de ello. “Así que decidí regalar el pan a las personas que necesitan”, se puede leer al final del video.

Usuarios felicitaron iniciativa de la mujer

El material audiovisual que viene generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 100 mil visualizaciones, más de 5 mil likes y casi 300 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“La próxima te irá mil veces mejor por tu gran corazón”, “Salimos a buscar pan con pollo a la medianoche y no había. Te hubiera comprado varios”, “Gracias por el buen gesto, estoy seguro de que otro día te irá mejor”, “Decreto que tu noble acción se multiplicará”, “La mejor recompensa es un corazón feliz y agradecido”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.