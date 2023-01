Llantas traseras de bus de transporte público se desprenden y casi aplasta a transeúnte: "Yo pensé que solo pasaba en los carritos de juguetes"

Los accidentes de tránsito son muy comunes en nuestra sociedad. Pero, lo que sucedió en las últimas semanas supera todo lo visto con anterioridad.

Las llantas de un bus de transporte público salieron disparadas de la estructura del vehículo y estuvo a punto de aplastar a una transeúnte.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó cientos de comentarios.

¡Corre por tu vida!



La cuenta de TikTok @user127262b subió uno de los videos más cómicos y preocupantes de la semana.

En el material, se puede apreciar el preciso momento en el que las llantas de un bus de transporte público salen disparadas y casi golpean a una señora que pasaba por la zona.

La rápida reacción de la mujer hizo que no sufriera ningún daño, pero se llevara el susto de su vida. Los hechos ocurrieron en una avenida concurrida, despertando la preocupación de los transeúntes.

Video causa risas entre los internautas

El video alcanzó los 15 millones de reproducciones viralizándose en la plataforma china. Además de casi 7 mil comentarios de usuarios, quienes le agregaron una dosis de humor a las imágenes.

"La señora pasó de 0 a 100km en 2 segundos", "La señora: mejor me voy corriendo es bueno para la salud", "Cuenta la leyenda que la señora nunca más quiso viajar en bus", "Yo pensé que sólo pasaba en carritos de juguetes", "El chofer: señora si no se va a subir para que me hace frenar", "Póngalo con el sonido de la canción 'Cuando siente el boom' " fueron algunos de los comentarios más chistosos.