Hombre en situación de calle es captado trabajando con laptop y celular de último modelo: “Está en home office”

¿Qué pasó? Un grupo de turistas captó en México una escena muy curiosa. En las imágenes, se puede apreciar a un hombre en situación de calle con una laptop y con un iPhone de última generación.

La escena, surrealista para ellos, se hizo viral rápidamente en las redes sociales y generó decenas de comentarios "algo sarcásticos".

El nómada tecnológico de CDMX

Unos jóvenes que paseaban en un bus mirador por las calles de Ciudad de México notaron algo utópico. Al frente de ellos, había un indigente utilizando una computadora portátil y un iPhone.

Lee también: ¡Qué ternura! Indigente celebra el cumpleaños de sus perritos y conmueve las redes sociales

El momento fue captado por uno de los turistas, quienes no podían creer lo que estaban viendo. “Estaba hablando en inglés”, menciona uno de los chicos, haciendo referencia a que el señor estaría trabajando de manera virtual en alguna empresa estadounidense. “Ni yo que trabajo en Dalton”, compara el joven, tras ver la inédita escena.

Las imágenes no solo dejaron sorprendidos a los turistas, sino también a los cibernautas que no creían que fuera un vagabundo, debido a esas comodidades electrónicas, que otros en su situación no poseen.

Usuarios sorprendidos con vagabundo moderno

El contenido audiovisual, publicado por la cuenta @Oscar.gbustamante en la plataforma de TikTok, acumuló más de 800 mil reproducciones y decenas de compartidas. Los internautas hicieron bromas de la inédita situación, preguntándose dónde cargaba los artículos electrónicos, además de obtener acceso a internet.

Lee también: Indigente construye casa de cartón de dos pisos y se hace viral en redes sociales

“Se llama nómadas digitales”, “Está en home office”, “Se llama desarrollador senior”, “Tener iPhone no es significado de riqueza”, “Yo aún soy desarrollador Jr. me falta experiencia para ser como él”, “Es programador de Java Script”, “Lo he visto a diario por casi 2 semanas continuas y nunca anda sucio, su laptop y su celular siempre tienen batería”, fueron algunos de los comentarios de los internautas sobre el vídeo.