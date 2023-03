¿Shakira, eres tú? Mujer "poseída" canta ‘Waka, waka’ en pleno "exorcismo": "Los demonios ya no lloran, los demonios facturan"

Un peculiar y controversial video viene siendo tendencia en las redes sociales. Una mujer, quien pasaba por una "sesión de exorcismo", sorprendió a todos al cantar "Waka, waka" de Shakira. El pastor y los asistentes de la iglesia quedaron atónitos ante este curioso momento.

¡Se transformó en Shakira!

Juan Gabriel Peña (@pastorjuangabriel), un usuario de TikTok, publicó un video mostrando el instante en que un cura le "sacaba el demonio" a una joven. Según los asistentes de la iglesia, la muchacha había sido poseída. Pero, lo que más llamó la atención fue que la mujer cantó el "Waka, waka" durante el "exorcismo".

El pastor, quien se encontraba al mando de esta función, quedó atónito al escuchar el tema de Shakira. Cabe mencionar, que la joven también se puso a entonar el tema ‘Love the way you lie’ de Rihanna, desencadenado miles de reacciones en las redes sociales.

¡Exorcismo súper viral!

El video, el cual tiene una duración de más de un minuto, fue un boom en las redes sociales. Actualmente, cuenta con más de 870 mil visualizaciones, 4200 me gustas y más de 445 comentarios.

"Los demonios ya no lloran los demonios facturan", "Ese demonio canta mejor que Bad Bunny y sin autotune, las cosas como son", "¿Son ideas mías o hace el amague de mover las caderas?", "Te reprendo en el nombre de Piqué", "Sus 5 minutos de fama", "Lo bueno es que no la pueden demandar, estaba 'poseída'", "Al demonio le faltan unas clases en open english", son algunos de los comentarios del video.

El pastor salió al frente

En otro video publicado por la misma cuenta de Tiktok (@pastorjuangabriel), el pastor que se encargó del exorcismo se refiere al tema.

Juan Gabriel, como se llama el líder de esta comunidad creyente, menciona que no se debe ignorar la imaginación del diablo y que se deben de tomar con más seriedad el video. El momento, hasta ahora, tiene más de 500 mil vistas.