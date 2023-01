Joven acepta reto de quitarse el maquillaje en público y su novio sale corriendo: "¡Ahí no es!"

Un nuevo video viral en TikTok generó la indignación de los usuarios.

Una mujer aceptó el reto de quitarse el maquillaje en público a cambio de 2000 pesos. Sin embargo, no pensó que su novio saliera corriendo de escena, generando la indignación de los presentes y de las redes sociales.

La dejaron por quitarse el maquillaje

De acuerdo con las imágenes publicadas por Pablo (@pablupii), la pareja estaba teniendo una cita en un centro comercial cuando una influencer mexicana se acerca para proponerles un reto.

Según se puede escuchar, la creadora de contenido le ofrece 1000 pesos a la mujer para que se quite el maquillaje en público.

Lee también: Fanática de RBD llora al no poder comprar entradas para concierto, pero abuelito le salva la vida

Ante esto, el hombre menciona que era muy poco. Por ello, la tiktoker decide subir la apuesta y ofrecerle 2000 pesos.

Con ayuda de toallitas desmaquillante, la mujer se quitó todo el maquillaje del rostro. Pero, al terminar, se dio cuenta que su novio no estaba en ningún lado. Al parecer, se había ido sin avisarle. Y aunque lo buscó por los alrededores y en tiendas cercanas, nunca lo encontró.

La reacción de los usuarios

El clip en TikTok logró hacerse viral y superó los 8 millones de reproducciones. Los usuarios se mostraron indignados por la actitud del hombre y señalaron que la mujer se veía igual de hermosa sin maquillaje.

Lee también: Captan a serenos tocando timbres mientras vigilan y uno tropieza durante su escape: "Se acordaron de su niñez" [VIDEO]

“Se ve mejor sin maquillaje”, “A mí me conoció sin maquillaje y así le gusté”, “Quedó igual, no cambia nada”, “Se ve hermosa de ambas maneras”, “Ahí no era”, “Ese hombre no la merece”, “Si la muchacha está muy hermosa sin maquillaje”, comentaron los cibernautas.