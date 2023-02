Joven asiste como testigo al matrimonio de su amigo y termina casado con la novia: “Estoy casado con tu esposa”

Los testigos de una boda cumplen con dar fe de que los novios se casarán por voluntad propia. Sin embargo, un joven confundió esta función y terminó casado con la esposa de su amigo por error. ¿Quééé? Aquí te contamos la historia que se hizo viral en las redes sociales.

Testigo de boda termina casado

¡Ni el guionista de la Rosa de Guadalupe se atrevió a tanto! El usuario Miguel Villegas contó en sus redes sociales la historia de cómo terminó casado con la esposa de su amigo.

Villegas comienza contando que un amigo se iba a casar y que este le pidió ser su testigo. Es así como, en el día de la ceremonia, el juez les solicitó a los novios pasar a firmar el acto de matrimonio, pero mencionó su nombre y el de su futura esposa.

“Todos creíamos que él seguía amenizando la ceremonia, pero resulta que no”, narró Miguel. Ante ello, el novio intentó corregir al juez, pues en el acta aparecía el nombre de Miguel como el novio.

“Nadie sabía que pasaba. Me voltea a ver y me pregunta qué pasó”, comenta el amigo, quien pensaba que el juez estaba bromeando. A pesar de eso, el juez manifestó que no pasaba nada y terminan firmando.

Nueve meses después, el joven mexicano se enteró que sí tenía un vínculo matrimonial tras pedirle a su padre que saque una copia de su partida de nacimiento, donde figuraba como "casado".

Usuario afirma que pidió el divorcio

Tras enterarse de lo sucedido, Miguel llamó a su amigo para solucionar el incidente y le dijo: “Estoy casado con tu esposa”. Ambas partes se presentaron en el registro civil y después de meses obtuvo su primer divorcio legal.

El video publicado con la descripción: “Storytime de cómo estuve casado nueve meses y yo no sabía”, generó más de 1.6 millones de reproducciones en TikTok. La curiosa historia ocasionó miles de hilarantes comentarios por parte de los usuarios.

“Yo estaba casada con uno que se creía soltero”, “El señor con el que salía me dijo que no sabía que estaba casado”, “Seguro firmaste donde no era”, “A una amiga le pasó el día de su boda”, “Tutorial para hacerlo con mi novio”, reaccionaron los cibernautas.