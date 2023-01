Sin duda, cuando Shakira dijo “Las mujeres no lloran, las mujeres facturan” empoderó a muchas de ellas, pues desde ahora se han vuelto resilientes a las adversidades. Tal es el caso de una muchacha, quién tras la cancelación de su matrimonio, no se amilanó y celebró su retorno a la soltería.

Fiesta de no matrimonio

La joven se mostró contenta al lado de sus familiares y amigos. Y es que a pesar de que la boda se suspendió, sus invitados celebraron hasta las últimas consecuencias.

Cabe recalcar, que en el clip muestra a la novia revelando que ese iba a casar ese día, pero que por casualidades de la vida se postergó, después toma un vaso de cerveza y dice “este es mi primer trago”.

Las siguientes imágenes continúan con el trend de TikTok “#miprimertrago”, donde todos los invitados mencionan ante cámaras el papel que tenían en la boda. “Yo iba a ser el padrino de velación, pero que bueno que no, porque no me quedo el traje”, “Yo soy el primo de la no novia y este es mi primer trago, nos vamos a poner bien borrachos”, comentaron los familiares en el clip.

Usuarios felicitan a novia por disfrutar su soltería

El contenido audiovisual publicado por la usuaria @naidelyn_g19 en la plataforma de TikTok acumuló más de 4 millones de reproducciones y cientos de comentarios. Los internautas felicitaron a la muchacha por tomarse la situación de manera divertida y no sufrir por el mal rato.

"El algoritmo de TikTok me ha vuelto un chismoso", "La excuñada apoyando", "Una fiesta de no matrimonio", "Salud por la que no se casó", "¿Pero qué pasó aquí", “Quiero saber por que no se casó, suban storytime”, “No se casó, pero igual hubo fiesta”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.