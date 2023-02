“Si yo no soy feliz, nadie lo será”: seguridad prohíbe el paso de osito a centro comercial para sorpresa por San Valentín

San Valentín es una de las fechas más esperadas por las parejas. Sin embargo, no todos son amantes de estos días especiales. Por ejemplo, un hombre de seguridad le prohibió el ingreso a un hombre disfrazado de oso para darle una sorpresa a su amada.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

Agente de seguridad anti San Valentín

Un usuario (@austohkx) de TikTok subió un polémico suceso en San Valentín.

En las imágenes, se muestra como una mujer se está peleando con un agente de seguridad en las instalaciones de Compuplaza. El motivo de la gresca se debía a que el hombre no dejaba ingresar a un oso para entregar una sorpresa por San Valentín.

Ante la polémica discusión, los trabajadores del lugar salieron a revisar. Muchos de ellos se pusieron del lado de la mujer y animaron al agente a dejarlos pasar.

“Déjalo pasar”, “¡Oso, oso, oso!”, “Deja pasar al oso”, fueron algunos de los gritos que propiciaron los trabajadores de Compuplaza, incluyendo el creador del vídeo. Mientras tanto, la mujer que había contratado al oso no dejaba de discutir ante la continua negativa del vigilante.

Usuarios apoyaron al osito de San Valentín

El vídeo acumuló más de 100 mil reproducciones. Asimismo, los internautas no dudaron en dejar comentarios haciendo gracia de la situación y calificando al vigilante de aguafiestas, por su actitud.

“Si yo no soy feliz, nadie lo será”, “Si para mi no hay oso, no habrá oso para nadie”, “El guardia no cree en el amor, le hace un bien”, “Tiene osofobia”, “Como cuando uno quiere ser romántica y no la dejan”, “La carita del oso se le nota triste”, fueron algunos de los comentarios de los internautas en el vídeo viral.