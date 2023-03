¿SIUUUU? Colombiano pagó por su libreta militar y se la entregaron con la fotografía de Cristiano Ronaldo

Realizar trámites siempre son un dolor de cabeza, y un joven colombiano acaba de comprobarlo. A través de un video publicado en sus redes sociales, denunció que pagó por su libreta militar, pero el ejército de su país se la entregó con un error increíble.

¡Con la foto de Cristiano Ronaldo!

Dave Godoy (@davegodoyv), un usuario de TikTok, denunció que el ejército colombiano le entregó su libreta militar con la foto de Cristiano Ronaldo. El muchacho hizo notar su desagrado por el error cometido por las autoridades, pues pagó una buena cantidad de dinero por su documento.

Lee también: ¡Tan cerca y tan lejos! Migrante se vuelve viral en redes sociales al llegar a Río Bravo para saludar a sus familiares

"Bien costoso que es tramitar la libreta militar, para que me la generen con la foto de Cristiano Ronaldo. Yo estuve en el exterior y no voté, no tenía certificado; entonces, le cobran a uno si la quiere física, un costo adicional, entonces la fui a descargar y resulta que tenía una foto de Cristiano Ronaldo de la nada", mencionó el joven.

Dave llamó para reclamar este fallo, pero le dijeron que tenía que acercarse al local para que le cambien la foto del documento. Ante esto él se negó y pidió que le arreglen el problema inmediatamente. El hecho generó diversas reacciones en miles de usuarios.

Su caso se hizo tendencia

El video, el cual fue publicado hace una semana, se hizo viral de manera inmediata en la plataforma de TikTok. Actualmente, el clip cuenta con más de 2 mil reproducciones, más de 100 me gustas y más de 35 comentarios.

Lee también: ¡Tremendo caballero! Joven carga a una muchacha para cruzar una pequeña inundación y evitar que se moje: “Ese muchacho me llena de orgullo”

“Bueno por lo menos Cristiano Ronaldo está gestionando la libreta”, “Pero si hasta te pareces a CR7”, “Debería dejarla así, que hermoso tener al ‘bicho’ en la libreta militar”, “Yo lo dejaría así”, “Esto es Colombia”, “Solo pasa en Colombia, una foto del álbum Panini al menos”, son algunos de los comentarios del video.