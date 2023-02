Carnavales de Cajamarca: agentes de la Policía Nacional del Perú fueron bañados en pintura en multitudinaria fiesta

En Cajamarca la ciudadania no tira piedras a la Policia.

En Cajamarca la ciudadania no insulta a la Policia.



En Cajamarca, la ciudadania y la Policia juntos celebrando los carnavales y su turismo.



La Izquierda llorando al ver que Cajamarca no se detiene, Cajamarca factura. pic.twitter.com/0sPvTqNZry