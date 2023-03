Dueña de cerdito que fue cocinado por vecinos recibió de regalo dos chanchitos y los llamó 'Yaku' y 'Esperanza'

¡El tema de la semana! El sorprendente rescate de un cerdo se hizo viral en las redes sociales durante los últimos días. Sin embargo, lo más llamativo de esta historia es lo que ocurrió después. Resulta que, en vez de devolverlo con su dueña, los salvadores de este animal decidieron comérselo. Afortunadamente, la ama del cerdo fue compensada por la Municipalidad de Puente Piedra con dos nuevas mascotas.

Feliz con sus nuevos cerdos

Mery Mallqui, dueña del animal, denunció que su mascota fue cocinada por sus vecinos luego de ser rescatada del río Chillón. Este suceso no tardó en ganar popularidad a través de redes sociales, donde cientos de usuarios apoyaron a la mujer para encontrar una solución a este problema.

Para apaciguar toda la polémica, el alcalde de Puente Piedra, Renán Espinoza, decidió regalarle dos cerdos a Doña Mery. Estos pequeños animales ahora pertenecerán a su granja porcina.

“Tendré más cuidado con mis vecinos, no pensé que se comerían a mi chanchito, que tanto esfuerzo me costó alimentarlo”, explicó la señora en una entrevista con ‘Mande Quien Mande’.

El nombramiento de sus nuevos chanchitos alegró mucho a la señora Mery, quien se inspiró en las lluvias torrenciales que azotan al Perú en la actualidad. “El macho se llama Yaku porque lo vi que es medio gruñón, y la hembra es Esperanza por ser más tranquilita”, detalló la mujer.

Fue extorsionada por vecinos

Doña Mery aprovechó la oportunidad para lanzar una grave denuncia contra las personas que cocinaron a su chanchito. “Un sereno me contó que unos jóvenes habían rescatado a mi cerdito, cuando llego al lugar y pido que me lo devuelvan, se niegan y me piden 500 soles, a lo que me resigné a perder mi animalito y ver cómo esas malas personas se lo llevaban para comérselo”, reveló la dueña.