El último baile: pareja es captada “celebrando” su divorcio al ritmo de una balada

Las celebraciones de divorcio se han vuelto muy comunes en la actualidad. Tal como los protagonistas del siguiente viral, quienes optaron por hacer un baile de despedida tras firmar sus papeles de separación.

Felizmente divorciados

Esme (@esme_arauz), una usuaria de TikTok, decidió compartir su proceso de divorcio en TikTok.

En un corto video, la joven se mostró junto a su expareja firmando los papeles de su divorcio. Luego, posaron juntos para las cámaras y, por último, se fueron a un baile de despedida.

"Firmamos nuestro divorcio y así fue nuestra despedida", detallaba el video subido a la red social china.

Pero ese no fue el único video que subió la mujer. En clips posteriores, la creadora de contenido reveló más detalles sobre el motivo de su separación, indicando que era una relación que ya no les daba felicidad y que ambos querían ser "libres".

Internautas no pueden creer la escena

El video se viralizó acumulando más de 8 millones de reproducciones. Los internautas no podían creer lo que estaba pasando y quedaron totalmente asombrados por la manera tan tranquila con la que tomaron la situación.



“Debería haber una ley, que obligue a terminar así los divorcios”, “Yo me divorcie hoy, solo me falta la rumbita”, “A eso le llamo madurez no como otros que hasta se amenazan”, “Jamás vi algo así, me quedé sin palabras”, “Yo creo que después de ese video siguen juntos”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.