¡Es un héroe! Perrito ayuda a su dueña a evitar un ataque de nervios en centro comercial

El can notó que su dueña estaba a punto de sufrir un episodio nervioso, por lo que decidió tomar acciones al instante.

Los animales de apoyo son entrenados con el fin de proporcionar compañía, aliviar el estrés y ayudar con afecciones psicológicas. Tal como lo hace Vader, el protagonista del siguiente viral, un can que se hizo popular en TikTok por ayudar a su dueña a evitar un ataque de pánico en pleno centro comercial.

Vader el can 'salvavidas'

Annie (@vadertheservicepup) compartió un clip en el que se puede apreciar cómo su inteligente can hizo de todo para evitarle un colapso nervioso.

En el material audiovisual se puede apreciar cómo el perro de servicio se da cuenta de la situación que estaba a punto de ocurrir. Es así como sienta a su dueña en el piso de una zapatería y le aplica presión para calmar su sistema nervioso, evitando un ataque.

“Estaba en medio de un centro comercial, cuando mi perro de servicio me advirtió que me sentara” se escucha en la voz en off.

Según cuenta Annie, la labor de Vader es ayudarla a sobrellevar episodios psicológicos como ataques de pánico. Cabe mencionar que la joven padece del síndrome de taquicardia ortostática postural y de trastorno de estrés postraumático.

La reacción de los usuarios



Al igual que muchos clips subidos por Annie, el material no tardó en viralizarse, llegando a obtener más de 12 millones de visualizaciones y más de un millón de 'me gusta'.

Los internautas quedaron enternecidos por la escena y enviaron elogios al perro, mientras que otros usuarios se mostraron preocupados por la salud de Annie.

"Los perros de servicio me hacen muy feliz, cuantas vidas pueden salvar", " Me pregunto ¿Por qué necesitas un perro de servicio?", "Vader realmente dijo, siento un disturbio en la fuerza", "Es increíble la habilidad de estos perros, espero que te encuentres mejor" fueron algunos de los comentarios.