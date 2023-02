¡Qué tal regalo! Joven espera a su novia con ‘ramo’ de photocards de BTS y usuarios lo elogian: “Dios tiene a sus favoritas”

BTS es una de las bandas musicales más populares. La agrupación de K-pop ostenta una fiel fanaticada en diversas regiones del mundo, incluido Perú. Un gran ejemplo de esto quedó evidenciado en un reciente video de TikTok, en el que se puede ver que un joven espera a su enamorada con una sorpresa relacionada a los músicos surcoreanos.

TikTok: La creatividad del joven enamorado

Un usuario de TikTok (@iammerisbet) compartió un clip en el que se puede apreciar que un joven preparó un detalle para su novia. Como su amada es una gran fanática de la banda BTS, el muchacho le preparó un bonito ‘ramo’ con photocards del popular grupo.

De acuerdo con las imágenes, el joven se encontraba en una sala de cine, sosteniendo el regalo mientras miraba su celular para confirmar la hora. El detalle incluía las imágenes de: Jungkook, Jimin, Jin, J-Hope y V.

El material fue subido a redes y compartido con la frase: "Y yo me di cuenta de lo mucho que quería tener novio", viralizándose entre la comunidad ARMY.

Aplaudido por los usuarios de TikTok

La romántica escena alcanzó más de dos millones de visualizaciones, además de 619 mil ‘me gusta’ y más de tres mil comentarios.

“Dios tiene a sus favoritas y no soy una de ellas”, “Ganas no me faltan para hacerlo, pero no es mi novia y no le gusto”, “Yo vi cómo a una le traía un ramo de mariposas cuando pasaba ‘Buterfly’”, " A mi me salió el video de la chica sostiendo el ramo", "Vale un millón", fueron algunas de las reacciones de los usuarios.