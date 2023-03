Estudiante llegó tarde y trepó cerco de la Universidad San Marcos para dar su examen de admisión: “Si no arriesga, no gana”

El joven postulante llegó tarde a la casa de estudio, por lo que no le quedó otra que trepar un cerco e ingresar sigilosamente.

Un hecho increíble se ha vuelto viral en los últimos días en TikTok. Un joven, por cosas del destino, llegó tarde a la Universidad Nacional Mayo de San Marcos (UNMSM) para dar su examen de admisión. Las puertas del centro de estudios estaban cerradas, por lo que tuvo que trepar el cerco para acceder a ella.

Medidas desesperadas en momentos desesperados

Confesiones San Marcos (@confesiones_sanmarcos) publicó un video del instante en que un joven trepó el cerco de la UNMSM para brindar el examen de admisión.

El postulante, ante el temor de perder su vacante, subió por las paredes de la universidad e ingresó, desatando las palmas de todos los que presenciaron el hecho. El video causó críticas hacia el muchacho, pues la impuntualidad en una persona dice mucho.

Postulante criticado

El clip, el cual fue publicado hace solo dos días, se hizo viral en la plataforma china. Hasta el momento, cuenta con más de 152 mil reproducciones, 5 mil likes y más de 370 comentarios.

“Los papás aplaudiendo la impuntualidad”, “El único día que debe llegar temprano y no lo hace”, “La puntualidad habla mucho de una persona”, “No hay nada mejor que la puntualidad”, “Si no arriesga, no gana”, “Igual encontrara la puerta del aula cerrada”, “No merece ser sanmarquino”, “Si así comenzamos, como terminaremos”, son algunos de los comentarios del video.

Un examen que da miedo

En otro video de TikTok, se puede apreciar que el examen de admisión de la Universidad San Marcos impone miedo en algunos de los postulantes.

En el clip se visualiza a un joven estudiante mencionar que le tiene pavor a la prueba académica, pues es una de las más exigentes de la nación. El video, hasta ahora, tiene más de 10 mil vistas.