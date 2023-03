Joven asegura que Magdalena es el distrito más barato para vivir y desata una ola de críticas en redes sociales: “Nunca ha salido de su casa”

Algunos comentarios no son bien recibidos por los usuarios de las redes sociales. Y esto le sucedió a una joven, quien aseguró que Magdalena es el distrito limeño más barato para vivir.

Un usuario de TikTok (@elescapediario) publicó un video de la entrevista que le hizo a una señorita sobre cuál es el distrito más barato para vivir

Lee también: Joven realiza "tesis" para pedirle a una muchacha que sea su enamorada: “Es un profesional del amor”

La joven, sin dudar, respondió que era Magdalena, pues aseguraba que era un lugar céntrico que se encontraba cerca de Miraflores.

Lo que no se imaginó es que su comentario iba a ser troleado por los cibernautas. De hecho, algunos apuntaron que no conocía qué había más allá de la avenida Javier Prado.

Crítica tras crítica

El video se hizo tendencia en TikTok. Hasta el cierre de esta nota, cuenta con más de 390 mil visualizaciones, 1123 comentarios y más de 8500 me gustas.

“Creo que nunca salió lejos de su casita”, “Los de Magdalena indignadísimos”, “Esa gente que no sabe que hay más allá de la avenida Javier Prado”, “Así no tenga nada de ‘calle’, lo más lógico hubiera sido que responda Surquillo o Lince”, “Que diga Magdalena es una falta de respeto, vivo ahí y no es para nada barato”, “No conoce Lima”, “Más barato es San Isidro”, son algunos de los comentarios del video.

Preguntas interesantes

El usuario del TikTok ha subido diversos videos realizando esta clase de preguntas a los transeúntes.

Lee también: Amigas crean trend en TikTok para descubrir quién está embarazada y descubren un positivo

En el clip se puede visualizar cómo una muchacha le pregunta a un joven si cree en el matrimonio, este le responde que sí y le sustenta su idea. El video, hasta ahora, tiene más de 4 mil reproducciones.