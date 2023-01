Chileno prueba comida callejera peruana y queda asombrado por el sabor: "Esto está delicioso"

El turismo gastronómico es una actividad cuya popularidad crece a pasos agigantados, es por ello que muchos creadores de contenido, aprovechan su visita al Perú para probar todo tipo de platillos. Esta vez fue el turno de un tiktoker chileno, quien visitó el centro de Lima para comer en las famosas carretillas.

Chileno prueba comida callejera en Lima

El tiktoker Jose Ignacio Lucero, compartió su reciente visita por Lima, Perú. El joven chileno se paseó por las calles del centro para buscar algunos platillos típicos y comer en puestos de comida callejeros.

Comenzando por el desayuno, Jose optó por comprar papaya fresca. Luego pasó por un puesto de chicha de jora, la cual adquirió por el valor de S/2.00, "El olor está como, no sé como describirlo, fuerte. Es como una chicha, muy fermentada" explicó.



Para el almuerzo, el plato elegido fue un combinado marino a base de ceviche y chicharrón de pota. "Está delicioso, no sé que es esto pero está delicioso, picando hasta donde no me llega. Me pica la boca lo que no tienes idea" comentó.

El video finalizó con una carretilla de dulces limeños, donde el joven eligió la cachanga. "¿Esto es como una sopaipilla no? Parece que lo he comido antes, se parece al churro ¡me gustó!" dijo entre sonrisas.

Peruanos reaccionan al video viral

El video fue subido a la cuenta de TikTok, @joseignacio_lucero y ha obtenido más de 180 mil visualizaciones. Entre las cuales la mayoría son de peruanos, quienes no dudaron en aconsejar a Jose para su próxima experiencia en Lima.

"La chicha de Jora es una bebida que se remonta desde la época incaica, también conocido como Whisky del Inca.", "hermanito la cancha comela con el ceviche todo junto y va a ser otro sabor, rico", "tienes que ir con alguien que conozca", "que tal combinación, te va a dar gastritis, ten cuidado" fueron algunos de los comentarios.