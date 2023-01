Mujer pensó que su teléfono estaba malogrado, pero la verdad es que sus hijos no se acuerdan de ella

La mujer llevó su teléfono al técnico para arreglarlo, pues pensó que sus hijos no podían comunicarse con ella. La realidad conmovió el corazón de los usuarios de TikTok.

Lamentable. Una mujer de la tercera edad llevó su teléfono a un técnico pensando que estaba malogrado, pues no recibía ninguna llamada de sus hijos. Desafortunadamente, la abuelita se enteró que el celular estaba en perfectas condiciones y se dio cuenta que nadie se acordaba de ella.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó una ola de indignación en las redes sociale.

El técnico resolvió el problema

En las imágenes publicadas por @Publimetromx, se puede ver como una mujer llegar a un establecimiento para arreglar su celular

De acuerdo con la señora, no estaba recibiendo ninguna llamada de sus hijos hace más de un año.

Un trabajador trató de aprovecharse de la noble señora y trató de cobrarle 1500 pesos, pero la mujer se retiró porque no podía pagar tal cantidad.

Otro técnico presenció la escena y le pidió a la anciana que le contara su problema. “Tal vez no sirve. ¿Cómo no me van a llamar mis hijos?”, señaló ella.

El joven prometió ayudarla y le pidió que le dejara su celular un tiempo. Cuando la mujer se fue, llamó a uno de los hijos de la mujer para contarle la situación. “Lo único que quiere es encontrarse con ustedes y hablar. Les doy mis datos y pueden venir para que la vean”, se escuchó que le dijo.

Finalmente, la mujer regresó acompañada aparentemente con su hijo y le agradeció al técnico por su trabajo. Aunque se ofreció a pagarle, el joven le entregó su celular y no aceptó el dinero.

La respuesta de los usuarios

Este video se hizo viral en TikTok y actualmente tiene más de 5 mil me gusta. Aunque muchos usuarios aseguraron que se trataba de algo actuado, otros señalaron la gran enseñanza que dejó el video.

“Que acto de bondad”, “Se me hizo un nudo en la garganta”, “Hacer el bien no cuesta nada”, “Ojalá que los que se burlan no hagan lo mismo con sus madres”, “Mi fe en la humanidad fue recuperada”, “Dios bendiga a ese chico”, escribieron los internautas.