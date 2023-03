Tiktoker juega con fuego al comer papaya con pepas y tomar un vaso de leche: “Vas a botar hasta tu alma”

Un reciente vídeo en TikTok ha sorprendido a cientos de internautas. Un joven de nacionalidad cubana se grabó comiendo una papaya, con todo y pepa, y tomando un vaso de leche.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios

Un manjar peligroso

Relvis (@relvis_fonseca) compartió un clip donde le responde un comentario a una seguidora sobre cómo se debe comer la papaya. "La papaya se come con todo y pepas", le indicó su seguidora.

De inmediato, el joven agarró una cuchara y comenzó a comer las pepas de la papaya. Pero, la sorpresa fue aún más grande cuando decidió tomar un vaso grande de leche. "Salud”, mencionó el muchacho mientras ingería su bebida.

Seguidores preocupados bromean con la situación

El video se volvió rápidamente viral, obteniendo más de 44 mil reproducciones en la plataforma de TikTok. “Es purgante natural”, colocó el cubano como descripción en su vídeo, lo que causó que internautas dejaran divertidos comentarios.

"Eso si te va a hacer botar hasta tu alma por atrás”, “¿Aún estás ahí?”, “Ya se nos fue”, “No se come con todo y pepa te puede pasar algo”, “Voy a tu funeral. Me avisas cuando es ¿ok?”, “Ya estará botando todo”, “No, así no se come”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el clip.