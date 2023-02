Joven simula un accidente de tránsito para proponerle matrimonio a su novia: “Terriblemente hermoso”

Pedir matrimonio es un acto que demanda mucha creatividad; sin embargo, un joven llevó demasiado lejos su idea. Este muchacho fingió un accidente con su moto para sorprender a su novia y en ese mismo instante le pidió matrimonio.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

Una propuesta increíble

La cuenta de TikTok (@badbarbieale_april) compartió un vídeo donde se ve a un grupo de personas alrededor de un joven que yacía en el suelo.

Según las imágenes, el chico habría tenido un accidente con su moto lineal.

Al cabo de unos minutos, su novia llegó muy preocupada a la escena. Cuando el joven tirado en el suelo escuchó la voz de la muchacha se levantó de inmediato, lo que causó la sorpresa de todos.

El mismo joven sacó una caja con un anillo dentro y le pidió matrimonio a su novia frente a todos. La chica, que aún estaba en 'shock', le dio el “sí” y procedieron a abrazarse fuertemente para sellar su amor.

La realidad fue que el chico fingió el accidente para sorprender a su novia con algo muy inusual. Aunque fue un acto cuestionable y peligroso, muchos internautas felicitaron al joven por su creatividad.

Internautas no aceptaron la broma

El video se volvió rápidamente viral, obteniendo más de 4.5 millones de reproducciones en la plataforma de TikTok. Los seguidores dividieron sus opiniones sobre si la escena fue ingeniosa o cuestionable. Algunos incluso mencionaron que no era una buena señal que su pareja bromeara con un accidente.

"Es como algo psicológico”, “Sí no me piden matrimonio así, no me caso”, “Es terriblemente hermoso”, “Estoy horrorizada”, “Que creativos”, “El romanticismo de hoy”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en el clip.