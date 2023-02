Turistas argentinos prueban cuy por primera vez y su reacción sorprende a usuarios: “Pensé que no me iba a gustar"

¡Les encantó! El cuy chactado es uno de los platos típicos más reconocidos de los Andes a nivel internacional. Esto quedó evidenciado en un reciente video viral de TikTok, en el que se puede ver cómo una pareja de turistas argentinos se anima a probar este platillo. La reacción de los visitantes sorprendió a miles de usuarios.

Delicia del Perú

Mediante una cuenta de TikTok (@darle_lavuelta), miles de usuarios pudieron presenciar la cautivante experiencia que tuvo una pareja de turistas argentinos. Como parte de su visita a Ecuador, los turistas se animaron a probar un delicioso plato de cuy chactado.

De acuerdo con las imágenes, los jóvenes pudieron degustar del platillo en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. “Nos dijeron que, si venís a Cuenca y no probaste cuy, no viniste a Cuenca”, mencionaron los visitantes sureños.

Los extranjeros también reconocieron el gesto de cortar el cuy por piezas para darle un mejor aspecto a la comida. “Tenemos el gusto de probar por primera vez el cuy acá. Lo bueno es que lo pusieron por partes, por presas, para no sentir esa impresión de ver la carita del cuy tipo ‘no me comas’ jaja”, mencionaron los turistas.

Finalmente destacaron el condimento y aprobaron el potaje: “Tiene un condimento particular. Aprobado. Está crocante. Está bueno. Juro que pensé que no me iba a gustar, pero es como comer cerdo más tierno”, señalaron.

Usuarios quedan encantados

El video se viralizó en la plataforma china, teniendo como resultado más de 500 mil visualizaciones y 50 mil comentarios, donde usuarios destacaron la gastronomía andina.

“Bienvenidos, muchachos”, “Gracias por dar a conocer nuestros platillos”, “Disfruten de Cuenca, es la mejor ciudad de mi país”, “Cuenca es lo máximo”, “Uy ya me antojaron, inviten pues”, fueron algunas de las reacciones más llamativas de la publicación.