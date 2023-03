¡Qué tal noche! Joven se va de fiesta y termina robándose un caballo

A través de su cuenta de TikTok, un joven dio a conocer lo que vivió luego de ir de fiesta junto a sus amigos. El hecho no tardó en hacerse viral.

¡Se pasó de copas! El alcohol hace que las personas cometan todo tipo de locuras. Esto quedó demostrado en un reciente video de TikTok, en el que se puede ver cómo un joven se robó a un caballo como producto de su borrachera.

Todo por el alcohol

A través de su cuenta de TikTok (@maulopezzz), un joven dio a conocer la experiencia que vivió luego de una alocada reunión de amigos. Y es que, invadido por el alcohol, el muchacho trajo a un caballo a su vivienda, dándole de comer y beber para que se sienta bien.

Luego de la fiesta, el muchacho tomó la decisión de quedarse con el animal y bautizarlo con el carismático nombre ‘Tiro al Blanco’, haciendo referencia a la recordada película ‘Toy Story’. Los padres del tiktoker se mostraron muy disgustados por la situación, pidiéndole a su hijo que saque al animal al jardín.

“Yo borracho me robé un caballo de la calle y lo metí a mi casa. Se despertó mi papá y bajo a la cocina, y vio todo. Lo volví a meter a mi casa por la puerta de atrás. Ahora toca dar la cara en la mañana”, señaló el creador de contenido.

“Pensé que había soñado lo del caballo, pero ahí está el caballo. No me acordé. Imagínense esta cruda, despertar y ver el caballo. Creo que mis papás me odian. Tengo que dar la cara. Yo pensé que sí lo habían soñado”, aseguró el tiktoker.

Caballo se roba el corazón de los internautas

Finalmente, el joven trasladó al caballo al lugar de donde lo había tomado. El clip recibió cientos de comentarios. “Lo hubiera adoptado”, “Yo me había encariñado con el animalito”, “El caballito pensaba que eras familia”, “Es la historia más graciosa que he escuchado en mucho tiempo”, “Creo que el más asustado fue el caballo”, fueron algunas de las reacciones más llamativas.