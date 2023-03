¡Amor real! Joven despierta de anestesia y no reconoce a su novio, pero se vuelve a enamorar de él: “Eres guapo, me gustas”

La muchacha recién despertaba de la anestesia cuando apareció su novio, al cual no reconoció.

Un tierno y gracioso caso de amor se hizo tendencia en TikTok. Una joven, quien recién despertaba de ser anestesiada, no pudo reconocer a su enamorado. Sin embargo, le dijo que era muy guapo.

La escena se hizo viral en las redes sociales y generó decenas de comentarios.

¡Eso es amor!

Mike Fajardo (@mikefajardo_), un usuario de TikTok, mostró como una joven anestesiada "piropea" a un chico sin darse cuenta de que era su enamorado. La muchacha mencionaba “te ves raro, pero eres guapo. Me gusta cómo te ves”, mientras que su novio se reía por el peculiar momento.

Pero eso no es todo. En el video, también se puede apreciar como el muchacho besa a su enamorada anestesiada, quien reacciona de manera graciosa. "Este chico guapo me está besando”.

La impresión que suelta la joven desató las risas en millones de cibernautas.

Fue sensación en las redes

El video, que tiene una duración de 47 segundos, se hizo viral por su peculiaridad. Actualmente, el clip ostenta más de 27 millones de visualizaciones, 3.9 millones de me gustas y más de 8600 comentarios.

“Yo con anestesia empecé a sacar el dedo medio a toda la clínica”, “Es cierto, hay personas que después de la anestesia no reconocen”, “Ella lo ama. Le gusta enserio”, “La anestesia de EE. UU. es muy rara yo me levanto sentimental y no suelo recordar nada”, “Dios tiene sus favoritos”, “Que tiernos que son los dos”, son algunos de los comentarios que se pueden apreciar en el video.