¡Infalible! Niño "esconde" su oreja para que barbero le corte el cabello: “Hago eso y no escucho más"

Cortarle el cabello a un niño es una tarea complicada para los barberos. Muchos de ellos tienen que hacer "malabares" para poder realizar su trabajo de la mejor manera.

Eso lo comprendió muy bien un niño, quien "escondió su oreja" para que el peluquero pueda cortarle el pelo. La escena se ha hecho viral en la plataforma de TikTok.

Desaparece su oreja

Un usuario de la red social china (@guzman_barber) compartió el extraño truco de un niño antes de cortarse el cabello.

En él, se pude ver como el infante toma su oreja y se lo dobla de tal manera que la hace desaparecer. De acuerdo con el barbero que lo atiende, esto lo ayuda a realizar mejor su trabajo.

“¿Te estorba mi oreja?”, fueron las supuestas palabras del niño, previo a realizar el extraño talento.

“Puros clientes de esos”, se logró leer en la descripción del video de 10 segundos, el cual muestra la curiosa escena.

Maravillados con la oreja

El curioso momento fue captado y compartido en la plataforma de TikTok, en donde registró más de 13 millones de visualizaciones. También cuenta con más de 403 mil me gusta y más de tres mil comentarios.

Tras presenciar el clip, cientos de usuarios no dejaron pasar la oportunidad para postear sus respectivos comentarios. “Lo intenté, pero no se pudo”, “La mía no se actualiza todavía”, “Más de uno aquí lo intentó después de ver el video, no lo nieguen”, “Yo también puedo hacer eso, ya no soy el único rarito”, “Creo que terminaron el video y la mayoría lo intentó”, “Fue a accesibilidad”, “Te vas a play store y le pones en actualizar”, “Yo lo hago siempre cuando siento que están heladitas”, fueron algunas de las reacciones más llamativas del video.