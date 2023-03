Joven fallece un mes antes de su graduación y novia tiene hermoso gesto con sus suegros: "Me dieron ganas de llorar"

Un acto de amor se ha hecho viral en TikTok. Una muchacha tuvo un enorme gesto con los padres de su novio, quien falleció un mes antes de su graduación.

La escena se volvió tendencia y generó decenas de comentarios.

Un obsequio muy especial

Un usuario de la plataforma china (@_jamiiill) publicó un video del regalo que le entregó a los padres de su novio, quien falleció un mes antes de su graduación. En él, se puede observar un cuadro de la imagen del muchacho junto a sus padres con su capa y su birrete.

Lee también: Novio celebró su boda al estilo de WWE con entrada de John Cena: "Un hombre con cultura"

Al recibirlo, la madre del joven se mostró muy emocionada. En la escena también se puede ver a algunos amigos del chico, quienes se fundieron en un mar de lágrimas.

Un detalle viral

El video, el cual fue publicado hace dos días, se hizo rápidamente viral en TikTok. Actualmente, cuenta con más de cuatro millones de reproducciones, 400 mil me gustas y 196 comentarios.

"Admiró tu valentía porque a pesar de tu dolor pensaste en un gesto de amor para sus papás", "Se me hizo un nudo en la garganta", "Son cosas que pasan y marcan", "Ay perdón me picó el ojo", "Eres fuerte linda", "Ay no me partieron el corazón", "Dios, lo lamento tanto. Que en paz descanse y fuerzas. Estamos todos orgullosos de él", "Hasta a mí me dieron ganas de llorar", son algunos de los comentarios del video.

Lo sigue extrañando

En otro video publicado por la misma muchacha, se logra apreciar lo mucho que la joven extraña a su enamorado. En el clip, se puede ver una foto de la joven en la tumba de su novio, dedicándole una canción. El video, hasta ahora, ha alcanzado más de 50 mil reproducciones.