Joven graba su primer día de trabajo y capta el momento en que lo despiden: “Ahora tengo más tiempo para cocinar”

Un joven se encontraba muy entusiasmado por regresar a su trabajo tras algunas semanas de vacaciones; sin embargo, se llevó una desagradable sorpresa. El momento fue publicado en TikTok y se hizo viral en poco tiempo.



Joven fue despedido

Un usuario de la red social china (@unprochef), decidió compartir el momento de su despido en la red social. En las imágenes, se aprecia al hombre cumplir con parte de su jornada laboral, en modalidad home office, hasta que recibió una video llamada de su jefe.

Lee también: ¡Qué mala suerte! Joven visitó Machu Picchu y se llevó una triste experiencia: “Los Apus la castigaron”

Según explica el joven, su jefe le hizo preguntas sobre sus vacaciones y él respondió: “Fue genial, pero estoy feliz de estar de vuelta”. A lo que su jefe mencionó: “Me alegro de que te haya ido bien”. Poco tiempo después se unió a la llamada un trabajador de Recursos Humanos y su jefe mencionó: “Vamos a seguir adelante con la rescisión, a partir de hoy”.

Esta información tomó por sorpresa al joven, quien solo atinó a escuchar al otro empleado, quien le indicó que: “Perderá el acceso a todos los inicios de sesión después de la llamada”. Asimismo, se aprecia al usuario tomar notas sobre sus beneficios sociales como la indemnización.

La reacción de los usuarios

“Es seguro decir que ahora tengo más tiempo para cocinar”, señaló el usuario en la descripción del video. Este no tardó en hacerse viral y actualmente cuenta con 3,3 millones de reproducciones en la plataforma.

Lee también: Sacerdote se hace viral con su habilidad para jugar al fútbol: “El verdadero Cristiano Ronaldo”

Asimismo, cientos de usuarios contaron sus propias experiencias al ser despedidos. “Fue despedido en su propia casa”; “Una vez me despidieron al comienzo de la jornada laboral y me dijeron que tenía que terminar el día, me reí en su cara y me fui”; “Una vez entré a la oficina de mi jefe y me dijo: '¡Oh, reunión con el jefe! ¿Estás recibiendo una promoción? ¿Te están despidiendo?' Despedida. Me despidieron”; “Una vez vi que despidieron a más de 100 persona por zoom con una presentación de Power Point, yo fui una de ellas”, fueron algunos de los comentarios.