¡Qué tal creación! Sibenito enseña a preparar ceviche de pitahaya y seguidores le piden tener cuidado: “Pobre estómago”

La gastronomía peruana es una de las mejores por su variedad de platillos. Pero, esta vez, una creación del popular Sibenito ha generado diversos comentarios.

El video de este nuevo plato fue publicado en TikTok y se ha convertido en tendencia en las últimas horas.

Una creación poco común

Sibenito, el popular tiktoker peruano, subió en la plataforma china la preparación del ceviche de pitahaya. En el clip, se ve al creador de contenidos mencionar los ingredientes necesarios para realizar este platillo. Además, les hace probar la comida a sus papás, quienes no quedaron contentos con su creación.

El video, el cual tiene una duración de 45 segundos, se hizo tendencia en TikTok. Hasta el cierre de la nota, el clip tiene más de dos millones y medio de visualizaciones, 220 mil me gustas y más de 2600 comentarios.

"Oh, no, pobre estómago", "Nunca había escuchado ese ceviche", "Buen video, me gusta", "Ya, pero eso sí que es exótico", "Muy bueno sigan así. Dios los bendiga", "Noooo, qué es lo que ven mis ojos", "La pitahaya tiene mucha agua y te hidrata, además es muy rica, especialmente la roja", "Se cuenta que todavía sigue en el baño", son algunos de los comentarios del video.

El poder de la pitahaya

En un video publicado por @relvis_fonseca, podemos ver el verdadero poder de limpieza estomacal que tiene esta fruta.

El muchacho extranjero cuenta que cuando llegó al Perú, comió cinco veces seguidas la pitahaya y su efecto duró casi 4 días. El video ha alcanzado más de dos millones de reproducciones.