Vigilante se sube a una moto y pasea dentro del local mientras se encontraba cerrado

En Internet, se suele encontrar toda clase de contenido. En este caso, un vigilante se ganó el corazón de miles de cibernautas cuando fue visto probando una moto en una tienda, aprovechando que se encontraba solo. El hombre pudo encender el vehículo y se animó a dar un par de vueltas.

Lee también: Señor es captado conduciendo un miniauto por las calles Bolivia y se vuelve viral en las redes [VIDEO].

Las cámaras del lugar pudieron captar todo el hecho y un usuario terminó subiéndolo a TikTok, donde se volvió tendencia por todas las redes sociales, siendo el viral del día.

Ama las motos

Gracias al video de @usuario13373 se pudo conocer lo que hacía un vigilante en una tienda. Al parecer, el trabajador estaba en su puesto mientras veía que nadie se acercaba al local, así quiso aprovechar su momento a solas para probar una de las motos que estaba exhibiendo.

Al principio, parecía que el hombre solo estaba apreciando y tocando la moto, pero él tenía las llaves de los vehículos, así que se animó a encenderla. Una vez que lo hizo, se subió a ella y se acomodó, listo para poder salir a dar una vuelta por el lugar.

Lee también: Joven se gradúa y decide celebrarlo con el chofer que la llevaba a la universidad [VIDEO].

El vigilante parecía muy contento con su 'juguete', pues pudo manejarla por la tienda por unos cuantos minutos. Apenas acabo, la puso en su lugar, apagó y dejó la moto en su lugar. Sin embargo, no contaba con que las cámaras de seguridad estaban grabando todas sus acciones.

El video fue colgado en TikTok donde cuenta con 20.8 mil 'me gusta' y 574.3 mil visualizaciones. "No le hace daño a nadie, espero no lo despidan", "Pronto cumplirá su sueño de tener una moto, espero no lo despidan", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el clip.