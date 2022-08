La pandemia ha generado que muchas personas pierdan sus empleos. Es por eso que, los empleados que aun conservan su trabajo, lo valoran y cuidan mucho más. Este es el caso de un usuario que se ha vuelto viral por quedarse desempleado de manera injusta.

Un joven se quedó sin trabajo a pesar de tener descanso médico

Un joven español ha compartido su trágico caso en las redes sociales. Según relata, el usuario estaba con descanso médico, pues iba a ser intervenido en una operación. Su centro de labores tenía conocimiento de su situación.

Sin embargo, el usuario contó que, mientras estaba descansando en su casa, recibió un mensaje que le causó mucha indignación. El texto era de la Seguridad Social, una entidad pública que ofrece a los ciudadanos garantías sociales básicas y prestaciones en caso de enfermar. Este decía que se había quedado sin trabajo.

Mediante su cuenta de Twitter narró lo que había sucedido y expresó su sorpresa cuando le había llegado el mensaje: “Estoy de baja y de repente me llega un SMS diciendo que se ha tramitado mi baja el día 31/7/2022. Y me quedo pensando y digo, si mi baja es desde el 26 que me operaron. Y resulta que no es mi baja médica, es mi baja laboral”.

El usuario argumentó: “No se correspondía la fecha con la de mi operación. Pensé: ‘Esto está mal’. Y fue cuando me di cuenta de que no hablaba de mi baja médica, de mi incapacidad temporal, sino que hablaba de un despido, de que se me había dado de baja en la Seguridad Social”

El chico le respondió a la empresa

Como era de esperarse, el usuario no se quedó de brazos cruzados. Le tomó una captura de pantalla a su celular con el mensaje para enviárselo a su jefe. Hasta ese momento pensaba que era un mal entendido.

Al momento de escribirle un mensaje a su jefe explicándole lo que había sucedido, se llevó otra sorpresa. Estuvo esperando horas por algunas respuestas y esta nunca llegó. Su jefe había tomado la decisión de dejarlo en visto. El usuario se indignó aún más y decidió mandarle un último mensaje: “De todos mis despidos, este ha sido con diferencia el más cutre, he de decir". Luego de eso, el usuario no ha dicho qué acciones tomará contra la empresa.

Os juro que llevo toda la mañana meado de risa. Estoy de baja y de repente me llega un SMS diciendo que se ha tramitado mi baja a día 31/7/2022. Y me quedo pensando y digo, si mi baja es desde el 26 que me operaron. Y resulta que no es mi baja médica, es mi baja laboral. 🤣 — NessIAgain (@NessIAgain) August 2, 2022