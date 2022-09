Joven le pide matrimonio a su novia en un plato de ceviche [VIDEO]

Pedir matrimonio requiere de mucha imaginación. Al ser un momento único en la vida, los novios buscan la mejor manera de crear un ambiente especial para su ser amado. Este fue el caso de un joven en Ecuador, quien le pedió a su pareja que se case con él, escondiendo el anillo en un plato de ceviche.

El tierno y divertido momento quedó registrado en TikTok y los usuarios no dudaron en reaccionar a esta peculiar pedida de mano.

Buscando el anillo en el ceviche

En el video subido por la usuaria Sharick Celi García, se puede ver a la joven comiendo un plato de ceviche ecuatoriano cuando, al parecer, su pareja le dice que busque un regalo en el recipiente.

La muchacha revuelve con la cuchara el manjar. Al inicio, pensaba que se trataba de una broma, hasta que después de tanto buscar, encontró el anillo. La futura novia no pudo contener su expresión de sorpresa y quedó muy emocionada. A su vez, no dejaba de sonreír por la peculiar forma como su novio le pidió matrimonio.

Finalmente, coge una servilleta y limpia la sortija. Aunque no se sabe cuál fue su sorpresa, los cibernautas están seguros de que le dio el sí.

TikTok : usuarios reaccionan a pedida

El clip de TikTok tuvo reacciones de todo tipo, la mayoría de ellas aplaudieron la creatividad del joven y valoraron su esfuerzo en la pedida de mano.

“No importa como lo importante es que te lo dieron”, “Quiero, pero también me lo tragaría sin darme cuenta”, “Ay todo bonito, pero cualquiera pone el anillo en el chifle para no sacarlo así, bueno pero peor es nada”, “A mí me lo dieron en un frape” “Al menos te pidió”, “Le hubiera puesto en la servilleta más parece que se le cayó alguien”, comentaron.