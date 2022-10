Joven sufre el robo de sus zapatillas, pero su suegro le regala unas nuevas

La relación entre un joven y su suegro se hizo viral en Tiktok, luego que el primero sufriera el robo de sus zapatillas favoritas y su suegro le regalara un par nuevo, demostrando, así, el cariño que le tiene.

Suegro repone zapatillas robadas a su yerno



Una familia argentina es la protagonista de un nuevo video que ha enternecido las redes sociales. Se trata de un joven argentino, quien sufrió el robo de su par favorito de zapatillas, sin embargo, el padre de su enamorada decidió darle un obsequio, le regaló un par de zapatillas idénticas.

La usuaria @milysasmendii subió el video con el siguiente texto: "A mi novio le robaron las zapatillas hace una semana y mi papá decidió darle la sorpresa de regalarle las mismas zapatillas, miren su reacción".

A continuación, el clip que expone al suegro entregando el par de zapatillas envueltas en una bolsa negra. Aunque el joven no abrió inmediatamente el regalo, ya había descubierto de que se trataba.

En seguida, el joven rompió en llanto y abrazó a su suegro. La acción emocionó a los cibernautas, quienes dedicaron palabras de aliento a la familia.





Un suegro ejemplar

Miles de cibernautas aplaudieron la acción del suegro, destacando que no todos los padres de sus parejas son malos y que puede existir buena relación entre ambos. "Qué lindo cuando te hacen sentir parte de la familia, no todos los suegros y suegras son malos/as", "Como quisiera tener un suegro así, el mío no me quiere ni ver", fueron algunos de los comentarios.

El joven de nombre Javier comentó el video de su enamorada agradeciendo las palabras de los usuarios: "Muchas gracias a todos, la verdad me emociona ver tantos comentarios hermosos hacia mi persona".