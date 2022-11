Mujer dejó de pagar alquiler de su casa y ahora vive en su auto para ahorrar

Cansada que su sueldo se fuera en el alquiler de una vivienda, una joven decidió mudarse a su auto para ahorrar dinero. Nikita Crump es el nombre de la protagonista de esta historia que ha causado sensación en las redes sociales.

Drástica decisión

Nikita Crump de 31 años vive en el estado de Florida, en Estados Unidos, pero a diferencia de la mayoría de los ciudadanos, su hogar es su auto Honda Civic de 2012, al cual se mudó hace tres años.

En el 2019, Crump tomó la decisión de cambiar de vida y mejorar sus recursos financieros, ya que ganaba 1300 dólares y, de esta cantidad, 1200 se iban en el pago del alquiler, sin incluir sus gastos de entretenimiento o alimentación.

Debido a que el dinero no le alcanzaba y se privaba hasta de una buena alimentación, decidió no gastar más en al arriendo.

“Opté por recortar mi mayor gasto, que eran los servicios públicos y el alquiler, y quería ver cuánto tiempo podía durar. No he mirado atrás. Una vez que me mudé a mi auto, mi vida mejoró drásticamente”, afirmó.

Los desafíos que enfrenta día a día

Vivir en un auto la ayudó a ahorrar dinero. Con ello, ha pagado la cuota inicial de 25 dólares para comprarse una van.

Nikita Crump también decidió renunciar a su empleo y se volvió creadora de contenido. En Instagram tiene más de 123 seguidores y en YouTube 75 mil suscriptores. Estas plataformas le han servido para contar su experiencia de vida.

Cambiar un techo por un auto tiene su lado complicado, pero la joven recalcó que se adapta perfectamente. Aunque el combustible subió sigue siendo mucho más barato que pagar el alquiler. Si se le antoja cocinar algo especial va a la casa de su amiga y para ir al baño usa el servicio público. Si quiere ducharse, lo hace en un gimnasio que siempre está abierto. Asimismo, escogió un vecindario seguro para pernoctar.

“Claro, tiene sus desafíos día a día, pero pasé de ser una persona deprimida y arruinada en 2019 a una persona próspera y activa en 2020. La estabilidad financiera simplemente cambió todo para mí y también me hizo ver lo triste y afectada que estaba en retrospectiva (…) Realmente no puedo imaginarme desperdiciando dinero en el alquiler de nuevo”, recalcó.