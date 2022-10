Mujer limpia de manera gratuita casas para desestresarse

Todas las personas se sienten mejor viviendo en espacios limpios y organizados. Este es el caso de Brogan Ingram, una estudiante de psicología que asegura que la salud mental puede mejorar al vivir en un espacio limpio.

La joven, para probar su llamativa teoría, ofrece servicios gratuitos de limpieza profunda del hogar a personas en condiciones inhabitables, esto con el objetivo de ayudarlas a retomar su vida y sentirse mejor.

Ingram, quien se hace llamar @nottheworstcleaner en TikTok, cuenta con más de 4 millones de seguidores y utiliza dicha red social para mostrar cómo salva vidas en condiciones extremas y entornos tóxicos. Asimismo, también se puede evidenciar que termina logrando su objetivo al convertirlos en hogares aptos para familias.

Leer también: Ambulancia recoge a heridos, pero se olvida de doctor, quien tuvo que ir en moto

La importancia de la salud mental

Por otro lado, la futura psicóloga señaló que las personas que viven así no necesitan sentirse juzgadas y mucho menos atacadas. “Tengo que recordarles a los seguidores regularmente que absolutamente nadie quiere vivir de la manera en que lo hacen estas personas y no es una decisión activa que estén tomando conscientemente. Lo último que necesitan es ser juzgados por otras personas. Su valor como seres humanos no depende de la limpieza de sus hogares”.

♬ The Office - The Hyphenate @nottheworstcleaner Replying to @calista_avon don’t be scared to re-message me! They always get pushed down in my inbox and become lost in a sea of messages so if you send me another one it will get bumped back up to the top and I will have a way better chance of seeing it ❤️ #cleantok

No obstante, reveló que se dio cuenta que existía una relación entre ambos temas cuando empezó a estudiar psicología en la universidad. “Durante los últimos ocho años estudiando psicología en la universidad, rápidamente me di cuenta de la enorme correlación entre la salud mental y la limpieza. Realmente creo que es poco estudiado, poco discutido y tiene una gran falta de conciencia”.

Leer también: Hombre vivió 35 años con un diagnóstico erróneo de cáncer terminal

Finalmente, agregó que la salud mental y la limpieza van de la mano. “El desorden subconscientemente afecta nuestros cerebros de maneras que no nos damos cuenta. Nuestros cerebros absorben todos los estímulos que nos rodean, y si vivimos en un ambiente desordenado y abarrotado, en realidad, puede desencadenar una lucha o huida”.