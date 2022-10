Pareja celebra matrimonio con canción de ‘Los caballeros del Zodiaco’

La música es imprescindible en las bodas. Aunque suele ser variada, siempre hay una canción que destaca por encima de las demás por ser especial para la pareja. Recientemente, se viralizó una de las canciones más curiosas para oír en un matrimonio.



Pareja baila con banda sonora de 'Los caballeros del zodiaco'

Una pareja fanática del animé Los caballeros del zodiaco sorprendió a sus invitados al ritmo de Pegasus Fantasy, cuya letra se puede escuchar en el video: “Di siempre la verdad, vencerá a todo el mal y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder, llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará”. Esta es conocida por ser el soundtrack más representativo del anime.

El video de los novios fue subido a las redes sociales por el coro que cantó dicha canción. Hasta el momento, el clip cuenta con más de un millón de reproducciones y miles de interacciones.

Usuarios comentan sobre soundtrack



Los seguidores del coro llamado Coro Selah no dudaron en hacerse presente en TikTok con los siguientes comentarios, afirmando que era una muy bonita manera de celebrar los matrimonios. “En mi boda la entrada durará 1 hora con todos los opening que me encanta. Sailor Moon, Caballeros del Zodiaco, Naruto, Dragón ball”, “'Wuao', así me quiero casar con esa canción. Solo los que somos fanáticos entendemos eso”, son algunos de los comentarios.