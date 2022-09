La joven fue objeto de burlas hace seis meses cuando se metió debajo de la mesa con el objetivo de conseguir novio. Sin embargo, tiempo después de haber realizado el curioso ritual, Yoi se encuentra felizmente ennoviada.

No caben dudas que muchos se valen de diversas cábalas o rituales con el fin de lograr algo, pero nadie se imaginó a lo que llegaría a recurrir esta joven.

La protagonista de la historia decidió confiar en sus instintos, por lo que se metió debajo de la mesa con la única intensión de encontrar a su otra mitad.

Meses después llegaría su “media naranja”

De esta manera, meses después la joven de origen mexicano se llevó una grata sorpresa al recibir una romántica serenata por parte de alguien que tenía intenciones de ser su pareja.

En el clip compartido por @rositapaez3, amiga de la protagonista, se puede observar como Yoi se coloca debajo de la mesa a pesar de las burlas de sus compañeras, quienes le dicen que ahora sí conseguirá novio.

Usuarios probarán la misma cábala

El material audiovisual que generando todo tipo de reacciones se hizo viral en cuestión de minutos y ya cuenta con aproximadamente 1 millón de visualizaciones, más de 170 mil likes y casi 2000 comentarios. Los usuarios de la popular red social no dudaron en opinar al respecto.

“Tal vez no me funciona porque debe ser mesa de madera y yo usé una de coca cola”, “Si funciona yo la aplique el año pasado pero me fue mal este año me subí arriba de la mesa”, “A mi aún no me ha funcionado, pero seguiremos informando”, “¿Exactamente cómo fue el procedimiento que hizo? es para una tarea”, son algunos de los comentarios que acompañan al video.