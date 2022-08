¡Insólito! El administrador de contraseñas más popular del mundo admitió que fue hackeado

Aunque parezca extraño, los administradores de contraseña también pueden sufrir hackeos. LastPass, el administrador utilizado por más de 33 millones de usuarios, confirmó que un pirata informático robó información y logró ingresar al sistema. Sin embargo, esto no afectó los datos guardados por los usuarios.

LastPass fue hackeado

Esto fue confirmado por Karim Toubba, director ejecutivo de la empresa, que a través de un comunicado declaró: “Descubrimos que un actor no autorizado obtuvo acceso a partes del entorno de desarrollo de LastPass a través de una sola cuenta de desarrollador comprometida y tomó partes del código fuente y cierta información técnica patentada”. Además, aseguró que la empresa sigue funcionando de manera normal y que no encontraron pruebas de robo de información de los usuarios.

“En respuesta al incidente, implementamos medidas de contención y mitigación, y contratamos a una firma líder en ciberseguridad y análisis forense. Si bien nuestra investigación está en curso, hemos logrado un estado de contención, implementamos medidas de seguridad mejoradas adicionales y no vemos más evidencia de actividad no autorizada”, finalizó el CEO.





LastPass, un manejador de Contraseñas, aparentemente fue Hackeado.



Según la misma empresa, la data no fue comprometida... Igualmente, el beneficio de la duda existe.



LastPass, un manejador de Contraseñas, aparentemente fue Hackeado. Según la misma empresa, la data no fue comprometida... Igualmente, el beneficio de la duda existe.

No es la primera vez

El año pasado Mike Kuketz, un investigador alemán, reveló que la aplicación de Android tenía activado siete rastreadores de análisis y publicidad para compilar información de los usuarios para luego poder utilizarlos con fines comerciales.

Este tipo de rastreadores les muestran a las empresas el tipo de dispositivo que usan los usuarios. “Para decirlo en términos generales: aplicaciones que procesan datos sensibles no deberían integrar código externo que no sea de su propiedad y que no sea transparente”, aseguró el investigador, quien finalmente aconsejó que se dejara de usar la aplicación.