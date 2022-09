Madre soltera dejó su trabajo para abrir OnlyFans: “Me hizo mejor mamá”

OnlyFans está de moda y cada vez es más rentable. O al menos así lo han dejado ver miles de personas que han renunciado a sus trabajos para dedicarse a la creación de contenido para la plataforma.

Este es el caso de Lucy Banks, una joven madre soltera que decidió probar suerte en la red subiendo contenido para adultos y que ahora vive feliz con los ingresos que le dejan mensualmente.

Dejó trabajo en el banco

Lucy Banks, de 31 años, decidió contar su experiencia a miles de mujeres. A través de una entrevista a ‘Daily Mail’, la madre de familia señaló que llevaba muchos años laborando para el banco de Australia cuando escuchó hablar sobre ‘OnlyFans’.

Al enterarse que muchas personas ganaban dinero subiendo fotografías o videos de toque erótico, decidió probar suerte. El éxito fue tanto que no dudó en dejar su trabajo en la entidad bancaria para dedicarse de lleno a su nuevo oficio, ya que su sueldo anterior no le alcanzaba para cubrir sus gastos. Con los ingresos que obtuvo en esta plataforma, ya no tuvo más preocupaciones económicas.

Se defiende de las críticas de ‘OnlyFans’

La historia de esta madre de familia ha generado múltiples críticas no solo en su entorno, también en las redes sociales, donde publicita su página de ‘OnlyFans’. Sin embargo, Lucy Banks ha hecho caso omiso a estos comentarios.

“La gente se entera y la gente habla. ¿Pero sabes qué? Me he sentido avergonzada por no poder pagar las cuentas, más nunca por mantener dignamente a mis hijos”, declaró.

Asimismo, la mujer reveló que antes no pasaba mucho tiempo con sus dos pequeños y ahora lo puede hacer. Además, triplicó su anterior sueldo y puede pagarles colegios privados y darles una vida digna. La mujer acotó que se siente "una mejor mamá2.

“Estoy completamente libre de deudas. No tengo que preocuparme por cómo voy a pagar la comida o la próxima cita con el pediatra”, subrayó.