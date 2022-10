Quinceañera hace su entrada triunfal, pero suena spot publicitario e interrumpe el vals

El momento emotivo de una quinceañera al hacer su ingreso de la mano de su padre se vio empañado por el sonido de un anuncio publicitario. La jovencita caminaba lentamente hasta el centro de su casa mientras sonaba la canción ‘Quinceañera’ de Thalía cuando la música se apagó y empezó a sonar el comercial.

La anécdota fue difundida en TikTok y tiene miles de visualizaciones.

Quinceañera pasó momento incómodo

En el video se puede ver a la quinceañera bien arreglada con su vestido rosado mientras camina de la mano de su padre. El señor le da una vuelta a su princesa y se dirige con ella hacia donde estaban sentados sus invitados. Sin embargo, en medio camino, la música se apagó y nadie sabía lo que ocurría hasta que una voz de narración empezó a locutar un comercial de venta para Ecuador.

La joven no tuvo más remedio que seguir caminando hasta que el anuncio pasara y volviera a sonar la melodía clásica de Thalía, aunque se le notaba apenada.

En tanto sus invitados no pudieron contener la risa. Al final del clip, se oye que una voz que silencia a la gente y les pide que no se burlen del caso.

Usuarios se compadecen de quinceañera

El quinceañero fue propagado en TikTok y no tardó en generar miles de interacciones. Muchos usuarios se divirtieron con la situación, mientras que otros se compadecieron de la quinceañera y no entendieron cómo a la familia no le ocurrió descargar la canción, previamente, ya que es muy común que en plataformas como YouTube o Spotify haya cortes por los anuncios publicitarios.

“Cuando no quieren pagar al DJ”, “Más risa me da escuchar a la señora reír”, “Era fácil por qué no descargaron la música”, “Por eso deben pagar YouTube Premium”, “Me recordó a los 15 de Vivi de la familia peluche”, se lee entre los comentarios.